Алёна Бронникова Выдано разрешение на инженерные работы под будущим бизнес-центром у Камского моста в Перми Инженерные изыскания должны быть выполнены до конца сентября Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Министерство по управлению имуществом и градостроительной деятельности выдало разрешение на проведение инженерных изысканий в квартале у Коммунального моста в Перми, где запланировано строительство бизнес-центра. Разрешение было выдано 21 апреля.

Работы будут проведены в границах улиц Монастырской, Окулова, Попова и Осинской. Срок использования — с 21 апреля по 30 сентября 2025 года. Разрешение выдано геодезической компании ООО «Тримм».

В документе отмечается, что разрешение не даёт право на строительство или реконструкцию объектов недвижимости на участке. В случае порчи или уничтожения плодородного слоя почвы компания должна будет привести территорию в состояние, пригодное для её использования и выполнить работы по рекультивации. Действие разрешения прекращается при истечении указанного срока.

В прошлом году инвестпроект ООО «ЛУН-Инвест» (дочерняя компания ЛУКОЙЛа) по строительству современного бизнес-центра высотой до 30 этажей получил статус приоритетного. Общая площадь строительства составит более 130 тыс. кв. м. Проектом предусмотрены подземный паркинг, ритейл-инфраструктура и конференц-залы. Как указано на краевом инвестпортале, объём инвестиций составляет 37,2 млн руб., срок реализации — 2024-2029 годы. Проект находится на стадии подготовки площадки.

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