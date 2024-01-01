Алёна Бронникова Проект бизнес-центра в квартале у Камского моста в Перми обсудят на градсовете На участке разрешили строить здания до 30 этажей Поделиться Твитнуть

концепция застройки квартала №5 у Камы / фото: "Коммерсант-Прикамье"

Комиссия по подготовке правил землепользования и застройки (ПЗЗ) Перми рассмотрела на заседании 28 марта предложение Агентства инвестиционного развития (АИР) установить в квартале № 5 у Камского моста подзону обслуживания и деловой активности городского центра Ц-1 высотой в 30 этажей. В границах улиц Окулова, Осинской, Монастырской и Попова ЛУКОЙЛ планирует построить бизнес-центр.

Как сообщает «Коммерсантъ-Прикамье», объект будет расположен на пяти земельных участках, вблизи которых находятся объекты культурного наследия: дом купцов Лихачёвых по ул. Окулова, 12, и соборная мечеть по ул. Осинской, 5, поэтому попадает в охранную зону. В настоящий момент ведётся разработка концепции бизнес-центра с учётом всех регламентирующих и ограничивающих документов.

Комиссия согласовала установление соответствующей территориальной зоны на рассматриваемом участке. Разработанную концепцию будущего комплекса представят на краевом градостроительном совете.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что инвестиционный проект ООО «Лун-Инвест» (дочерняя компания ЛУКОЙЛа) современного бизнес-центра на Каме получил статус приоритетного. Общая площадь строительства составит более 130 тыс. кв. м. В проекте предусмотрены подземный паркинг, ритейл-инфраструктура и конференц-залы. Объём инвестиций составит 32 млн руб. Поскольку проект имеет статус приоритетного, он не будет вынесен на общественные обсуждения.

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