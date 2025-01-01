Алина Наумова В Прикамье отремонтируют мост через реку Савинка Поделиться Твитнуть

В Куединском округе запланирован капремонт моста, расположенного на автодороге Степановка — Верхняя Сава. Он проходит через реку Савинка.

В Министерстве транспорта Пермского края рассказали, что в настоящее время начаты подготовительные работы. В планах увеличить длину моста с 27 до 34 м, расширить его с 10,5 до 12,5 м, обновить конструкции и обустроить тротуары с обеих сторон.





Мост связывает маршруты Куединского округа с региональной трассой Куеда—Большая Уса. Он используется школьными автобусами и транспортом жителей отдалённых деревень. Капремонт проведут благодаря обращениям граждан.





Подрядчиком выступает ООО «Техдоргрупп». Окончание работ запланировано на второй квартал 2026 года.





Ранее также сообщалось , что в Перми развернулись работы на ключевых дорожных артериях, соединяющих важные городские районы и обеспечивающих доступ к региональным и федеральным автомагистралям. Работы осуществляются в рамках нацпроекта «Инфраструктура для жизни».

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