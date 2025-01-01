С 15 апреля в Пермском крае стартовал новый сезон дорожных работ В общей сложности планируется отремонтировать 95 км автомобильных дорог Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

Пермский край вступил в фазу активных дорожно-строительных работ, включающих в себя реализацию крупных инициатив по национальному проекту «Инфраструктура для жизни». Сезон официально стартовал 15 апреля. Об этом сообщили в минтрансе региона.

В Перми развернулись масштабные работы на ключевых дорожных артериях, соединяющих важные городские районы и обеспечивающих доступ к региональным и федеральным автомагистралям.

Особое значение придаётся восстановлению стратегически значимых мостовых сооружений:

В Лысьвенском районе стартует реконструкция моста, пролегающего через реку Большая Травянка.

В городе Березники намечен ремонт мостов, пересекающих реки Сырья и Тазмер.

В Чусовом будет произведён капитальный ремонт путепровода, проходящего над ж/д путями по ул. Юности.

В Перми также планируется привести в соответствие нормативам около полутора десятков улиц.

В общей сложности, в течение 2025 года планируется отремонтировать 95 км автодорог и 35 мостовых конструкций на территории всего Пермского края.

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