В Прикамье будут жить без Палева В Кудымкарском округе укрупнят несколько населённых пунктов Поделиться Твитнуть

Фото: Валерия Останина / газета "Парма-Новости"

Депутаты думы из Кудымкарского округа решили укрупнить семь деревень в территории. Основанием для объединения населённых пунктов стали решения собрания жителей.

В частности, д. Палева присоединят к д. Шадрина, д. Вырова и Заречный Пешнигорт — к с. Пешнигорт, д. Савина — к д. Гурина, д. Пруддор и д. Ананьева — к с. Белоево, д. Малахова — к д. Егорова.

По данным телеграм-канала «На местах», объединяющиеся деревни сейчас фактически слились: у них есть единая инженерная, транспортная и социальная инфраструктура.

Когда местные депутаты подготовят законодательную инициативу об изменении административно-территориального устройства Кудымкарского округа, её направят на рассмотрение в заксобрание Пермского края.

Напомним, ранее в краевой парламент поступил на рассмотрение законопроект, предусматривающий объединение ряда населённых пунктов Куединского муниципального округа. Речь идёт об интеграции деревень Куеда, Трегубовка и Солодовка в состав п. Куеда.

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