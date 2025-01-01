Алёна Бронникова Пермяки планируют потратить в майские праздники в среднем 19 тысяч рублей Больше половины опрошенных намерены уложиться в 20 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Жители Перми рассказали о том, в какую сумму они планируют уложить расходы на майские праздники в этом году. Как показал опрос «Авито», в среднем траты составят 19 тыс. руб.

«В среднем респонденты планируют потратить на праздники 19 тыс. руб. При этом 56% всё же собираются уложиться в 20 тыс. руб. От 20 до 50 тыс. руб. готовы потратить 9% опрошенных, а больше этих сумм — 6%», — сообщили аналитики.

Большинство пермяков уже построили планы на предстоящие выходные. Таких респондентов оказалось 57% среди общего числа. Из них 68% — люди 18-24 лет.

Участники опроса могли выбрать несколько вариантов ответа о том, где им хотелось бы провести уикенд. Отдыху за городом и на даче отдали предпочтение 94% опрошенных, в то же время 40% намерены остаться в городе. Из них 7% запланировали поход в театр, на концерт, в музей или на выставку, 21% останутся дома. Кроме того, 13% хотят отправиться в путешествие по России.

Проведённый ранее опрос SuperJob показал, что 13% пермяков хотят увеличить продолжительность отдыха в майские праздники, используя отпускные дни или дни отгула. Чаще всего такое желание проявляют люди 35-45 лет.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.