Продлить майские праздники отпусками и отгулами собираются 13% пермяков Поделиться Твитнуть

Согласно решению Правительства РФ, в этом году выходные дни в мае установлены с 1 по 4 и с 8 по 11 число. Опрос трудоустроенных представителей экономически активного населения Перми, проведённый SuperJob, показал, что, несмотря на потенциальную финансовую невыгодность, 13% участников исследования намерены увеличить продолжительность отдыха, используя отпускные дни или дни отгула. Почти половина опрошенных (49%) не планирует этого делать. 17% респондентов работают по скользящему графику.

В Перми граждане 35-45 лет чаще проявляют желание увеличить майские выходные за счёт отпуска, чем представители других возрастных групп. Замечена прямая зависимость между уровнем дохода и стремлением к более длительному отдыху в мае. Среди опрошенных с ежемесячным доходом до 50 тыс. руб. только каждый десятый рассматривает такую возможность, в то время как среди граждан с доходом от 100 тыс. руб. и выше этот показатель составляет 19%.

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