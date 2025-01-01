От использования земельных участков в бюджет Перми поступило 870 млн рублей Зафиксировано снижение задолженности по арендной плате за землю Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Городским департаментом земельных отношений подведены итоги работы по сбору платежей за землю за первый квартал 2025 года.

Согласно информации, предоставленной департаментом, в бюджет Перми от использования земельных участков поступило 870,4 млн руб. Этот показатель превышает на 170 млн сумму, полученную за аналогичный период прошлого года. Основными источниками поступлений стали земельный налог, арендная плата за участки, доходы от продажи земли в собственность, плата за использование сервитутов, а также средства, вырученные на аукционах по передаче земельных участков в аренду и собственность.

Кроме того, за первый квартал было зафиксировано снижение задолженности по арендной плате за землю. На 1 апреля 2025 года общий долг сократился на 28,3 млн руб., что составляет 13% от общей суммы задолженности на начало года. В департаменте отметили, что такие результаты стали возможны благодаря систематической работе с неплательщиками.

В частности, в течение периода арендаторам муниципальной земли, имеющим задолженность, было направлено 152 претензионных письма на общую сумму 15,8 млн руб. В результате этих мер в бюджет города поступило 5,4 млн руб. Также в суды было подано 151 исковое заявление о взыскании долгов на общую сумму 7,8 млн руб. С января по март судами различных инстанций было вынесено 27 решений о взыскании арендной платы на сумму 600 тыс. руб.

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