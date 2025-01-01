Алёна Бронникова Опубликованы кадры с площадки строительства гостиницы на Окулова в Перми Реконструкция исторического здания завершится в 2026 году Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Пермякам показали кадры с площадки строительства четырёхзвёздочной гостиницы по ул. Окулова, 4 (на месте ВКИУ). Видео появилось в социальных сетях депутата Законодательного собрания и советника губернатора региона по вопросам строительства Павла Черепанова.

«Уже виднеется часть каркаса здания и колонны. Важно, что у строителей стоит задача — полностью разобрать и собрать здание так, чтобы в точности воссоздать исторический фасад», — отметил в публикации депутат.

В марте сообщалось, что на объекте ведутся монолитные работы, была завершена заливка фундамента. Проектом предусмотрено возведение гостиничного комплекса на 198 номеров, где также разместятся фитнес- и SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек. Реконструкцию исторического здания планируют завершить к осени 2026 года.

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