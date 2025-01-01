Завершилась заливка фундамента новой гостиницы в центре Перми Объект должны сдать в 2026 году Поделиться Твитнуть

фото: ФРПК

На ул. Окулова, 4 в Перми (на месте ВКИУ) продолжается строительство гостиничного комплекса 4*. На объекте ведутся монолитные работы, в том числе уже залили фундамент. Об этом сообщили в Фонде развития Пермского края (ФРПК).

Также полностью завершены демонтажные работы и устройство шпунтового ограждения стен котлована.

На стройплощадке задействованы два башенных крана.

Проект новой гостиницы реализуется при поддержке ГК «Туризм.РФ» в рамках нацпроекта «Туризм и гостеприимство» при поддержке ФРПК.

В конце мая 2024 года ООО «Окулова 4» и ООО «Стройуниверсал-Парма» заключили контракт на выполнение реконструкции здания. Стоимость работ оценили в 2,9 млрд руб. Реконструкция должна быть закончена к осени 2026 года.

По проекту, в 4-звёздочном гостиничном комплексе на 198 номеров также разместятся фитнес-центр, SPA-центр, ресторан на 146 мест, конференц-залы вместимостью до 250 человек, административные и служебные помещения.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.