Выдано разрешение на строительство 25-этажного дома на улице Елькина в Перми В здании планируется разместить более 11 тысяч квадратных метров жилых помещений Поделиться Твитнуть

фото опубликовано в Единой информационной системе жилищного строительства

Застройщик «СЗ Империя» получил разрешение на строительство 25-этажного здания по адресу: ул. Елькина, 12, в Перми. Документ выдан краевым минимущества и зарегистрирован, сообщается в Единой информационной системе жилищного строительства.

В будущем доме планируется разместить 11,2 тыс. кв. м жилых помещений и 1,7 тыс. кв. м коммерческих площадей. Новое здание будет располагаться на участке площадью 2,9 тыс. кв. м в микрорайоне Громовском, находящемся в Свердловском районе Перми.

Как напоминает издание «Коммерсантъ-Прикамье», в 2022 году компания «СЗ Империя» обращалась в комиссию по землепользованию и застройке с инициативой увеличить этажность планируемого объекта на ул. Елькина, 12, с первоначальных 10 до 25 этажей, а также увеличить плотность застройки в 1,5 раза. Представители застройщика называли проект будущего дома «иглой».

На онлайн-картах 2ГИС по указанному адресу — ул. Елькина, 12 — уже отмечен строящийся объект под названием Good Style.

Согласно информации сервиса Kartoteka.ru, компания «СЗ Империя» была основана в Перми в 2019 году Александром Веселковым, который также занимает должность директора. Веселков также является учредителем компании «СЗ Виртуоз», занимавшейся строительством недавно сданного в эксплуатацию жилого комплекса Good Life в Каслинском переулке.

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