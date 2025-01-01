Министры Пермского края посетили Северодонецк Целью визита стал мониторинг хода восстановительных работ Поделиться Твитнуть

Представители краевого правительства Пермского края и Общероссийского народного фронта (ОНФ) провели рабочую поездку в курируемый город Северодонецк и Луганскую Народную Республику.

Целью визита стал мониторинг хода восстановительных работ, а также организация обучающих семинаров для местных органов управления, укрепление сотрудничества в сфере гражданской обороны. Кроме того, в ЛНР была доставлена гуманитарная помощь для участников специальной военной операции.

Министр строительства Пермского края Артем Габдрахманов проверил, как продвигаются работы по восстановлению, реализуемые в рамках целевого инфраструктурного проекта. Он осмотрел объекты, получившие повреждения в результате боевых действий, а также изношенные участки коммунальных сетей. Были проведены встречи с координаторами строительных работ и определены территории, подлежащие благоустройству.

Впервые для адаптации закупочной деятельности к российскому законодательству был организован образовательный курс для сотрудников администраций ЛНР и Северодонецка. Министр Пермского края Алексей Зарубин провёл серию семинаров для должностных лиц, что позволит повысить эффективность использования бюджетных средств и ускорить восстановление городской инфраструктуры.

Исполняющий обязанности министра территориальной безопасности Пермского края Альберт Марданов провёл встречи с представителями МЧС и военного комиссариата ЛНР. На встречах обсуждались вопросы гражданской защиты населения и ход призывной кампании.

Также бойцам СВО были переданы 2 бронированных автомобиля Ford Transit, внедорожник «Нива», медикаменты, средства защиты от БПЛА, маскировочные сети и др.

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