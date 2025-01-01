Из Прикамья в зону СВО с начала года отправлено более 1 тысячи бесплатных посылок В прошлом году их было почти 5,5 тысяч Поделиться Твитнуть

Фото: региональное управление Почты России

Пермяки отправили 1 074 посылки для российских военнослужащих, принимающих участие в спецоперации на территории Украины. Эти отправления доставила Почта России из Пермского края в первом квартале 2025 года, рассказали в Управлении федеральной почтовой связи Прикамья.

Бесплатные посылки в зону СВО можно оформить только в почтовых отделениях. Передавать отправление оператору нужно в открытом виде. При этом число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, но вес каждой должен быть меньше 10 кг.

При отправке писем и посылок необходимо указать индекс 103400, написать «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты в Москве. Там Почта передаёт их представителям Минобороны, которые самостоятельно доставляют отправления получателям.

Как ранее писал «Новый компаньон» бесплатные посылки в зону СВО доставляют с 2023 года. В прошлом году жители региона отправили почтой в зону СВО 5 494 бесплатных посылок. Такие отправления компания обрабатывает в приоритетном порядке. Кроме бесплатных посылок, 2024 году военнослужащие из Прикамья получили 528 почтовых отправлений с региональной прессой. Её отправляют в зону СВО еженедельно.

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