В прошлом году жители Прикамья отправили в зону СВО более 5 тысяч бесплатных посылок Эти отправления обрабатываются в приоритетном порядке Поделиться Твитнуть

Фото: Почта России

В 2024 году из Пермского края в зону боевых действий российской спецоперации был направлено 5494 бесплатных посылки для военнослужащих. Такие отправления Почта России обрабатывает в приоритетном порядке и контролирует сроки их прохождения.

Как сообщили в Управлении почтовой связи Пермского края, есть свой порядок при отправке бесплатных посылок в зону СВО. Их можно оформить только в почтовых отделениях, а передавать отправление оператору нужно в открытом виде. При этом число посылок, которое может оформить один человек, не ограничено, однако вес каждой из них должен быть меньше 10 кг.

При отправке писем и посылок нужно указать индекс 103400, а также написать: «город Москва-400», фамилию, имя, отчество адресата и номер воинской части.

Посылки со всей страны попадают в логистический центр Почты России в Москве, а оттуда передаются представителям Минобороны, которые уже самостоятельно доставляют отправления получателям.

Кроме бесплатных посылок, в прошлом году военнослужащие из Прикамья получили 528 почтовых отправлений с региональной прессой. Её отправляют в зону СВО еженедельно.

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