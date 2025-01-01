Алёна Бронникова На содержание в летний сезон городских пляжей в Перми выделили 5,7 млн рублей Услуги будут оказываться на четырёх объектах Поделиться Твитнуть

Олег Антонов

Власти Перми объявили поиск подрядчика на содержание городских пляжей в летнем сезоне-2025. Как указано на сайте госзакупок, начальная (максимальная) цена контракта составляет почти 5,7 млн руб. Исполнителя определят 13 мая.

Согласно техзаданию контракта, к купальному сезону до 5 июня должны быть подготовлены четыре объекта: место отдыха в заливе Сылвы в Новых Лядах (площадь 14,1 тыс. кв. м), городской пляж на правом берегу Камы в районе Коммунального моста (площадь 14,7 тыс. кв. м), пляж на левом берегу Камы в м/р КамГЭС (площадь 41,1 тыс. кв. м) и территория между улицами Фокинской и Мостовой и Мотовилихинским прудом (площадь 9,3 тыс. кв. м).

Общий срок оказания услуг — до 20 декабря 2025 года. До этой даты подрядчик должен будет обеспечить охрану объектов. До конца августа необходимо будет провести не менее трёх лабораторных исследований воды и почвы, разместить и обслуживать на территориях пляжей мобильные туалетные кабины, обеспечить электроснабжение и водоснабжение питьевых фонтанчиков и душевых кабин. Услуги по сбору и накоплению ТКО должны быть оказаны до 30 октября.

В прошлом году обслуживание пляжей оценили в 4,8 млн руб.

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