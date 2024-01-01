Алёна Бронникова В Перми ищут подрядчика на содержание четырёх городских пляжей в летний сезон Стоимость работ оценили в 4,8 млн рублей Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

ГКУ Пермского края «Центр организации закупок» объявило открытый конкурс на содержание организованных мест отдыха у воды в Перми. Соответствующая информация появилась на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 4,8 млн руб. Источник финансирования — бюджет Перми. Срок оказания услуг — с 1 мая по 30 октября 2024 года.

Согласно техзаданию, подрядчику необходимо подготовить четыре городских пляжа к купальному сезону до 14 июня: в Новых Лядах, на левом берегу залива Сылвы (площадь 14 118 кв. м), в районе Коммунального моста (площадь 14 695 кв. м), в микрорайоне КамГЭС (площадь 41 100 кв. м) и у Мотовилихинского пруда (площадь 9300 кв. м). Нужно провести очистку территории и вывоз мусора, вырубку кустарников и поросли, завезти песок, установить буйки, спасательное оборудование и биотуалеты, обновить элементы благоустройства.

В течение четырёх месяцев, до 31 августа, должны быть проведены не менее трёх лабораторных исследований воды (в том числе питьевой) и почвы, а также санитарно-эпидемиологическая экспертиза. До конца августа подрядчик должен обслуживать туалетные кабины и обеспечить круглосуточную охрану объектов. В течение всего периода должны проводиться уборка пляжей, кошение газонов и вывоз мусора.

Заявки на участие принимаются до 16 апреля, итоги подведут 18-го числа. Контракт будет заключён с МКУ «Содержание объектов благоустройства».

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