Алина Наумова Прикамский минздрав рассказал о состоянии пострадавшей в ДТП на Леонова Пассажирка автобуса получила травмы средней тяжести Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В Перми в результате серьёзного ДТП на ул. Леонова пострадала женщина — она упала в салоне автобуса. О состоянии пассажирки «Новому компаньону» рассказали в краевом минздраве.

По информации городской ГИБДД, в понедельник, 21 апреля, у дома № 60 по ул. Леонова столкнулись маршрутный автобус №59 и легковой автомобиль марки ГАЗ под управлением мужчины 1989 г.р. Установлено, что авария произошла в 10:17.





В ведомстве добавили, что водитель ГАЗ выезжал с парковки задним ходом и столкнулся с автобусом МАЗ. На опубликованных в соцсетях фото с места происшествия видно, что в результате аварии у автобуса треснуло лобовое стекло и деформировались передние двери.





Как сообщили в краевом минздраве, в ДТП есть одна пострадавшая. Ей оказалась женщина, находившаяся в момент аварии в автобусе. Она не удержалась на ногах и упала в салоне.





Пассажирка была направлена на госпитализацию. В настоящее время она в состоянии средней степени тяжести и получает необходимую медицинскую помощь.





На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Степень ответственности за произошедшее будет установлена сотрудниками ГИБДД.

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