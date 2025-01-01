После жёсткого ДТП в рейсовом автобусе Перми упала пассажирка Поделиться Твитнуть

фото: ЧП Пермь

В Перми в результате серьёзной автоаварии с участием автобуса одна из пассажирок в салоне потеряла равновесие и упала. Об этом сообщает perm.aif.ru со ссылкой на городской департамент транспорта.

Инцидент, в котором столкнулись маршрутный автобус и легковой автомобиль, произошёл утром 21 апреля в Индустриальном районе. По свидетельствам очевидцев, опубликованным в телеграм-канале «ЧП Пермь», участником ДТП стал автобус № 59. Утверждается, что он столкнулся с автомобилем марки ГАЗ. На размещённых в соцсетях фото можно заметить значительные повреждения автобуса: лобовое стекло треснуло, а передние двери деформированы.

Инцидент произошёл приблизительно в 10:18 на ул. Леонова. В результате столкновения, одна из пассажирок не удержалась на ногах и упала внутри автобуса.

В соответствии с регламентом, водитель остановил транспортное средство и передал информацию о происшествии в центральную диспетчерскую службу, добавили в дептрансе.

На место происшествия оперативно прибыли сотрудники экстренных служб. Степень ответственности за произошедшее будет установлена сотрудниками ГИБДД.

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