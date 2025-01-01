Алёна Бронникова Подведены итоги по определению перевозчика на компенсационный маршрут в Перми Автобусы № 72 будут ходить до запуска трамвайного движения в Индустриальном районе Поделиться Твитнуть

Администрация Перми

Компенсационный автобусный маршрут № 72 в Перми продолжит обслуживать ООО «Сити-Бас». Как указано на сайте госзакупок, контракт заключён 21 апреля по начальной цене — 34,2 млн руб.

ООО стало единственным участником электронного аукциона. С исполнителем заключён контракт до 30 ноября 2025 года.

Ранее «Новый компаньон» сообщал, что автобусный маршрут № 72 от ТРЦ «Планета» до ЦУМа был запущен в мае 2024 года после прекращения движения трамваев по улицам Карпинского и Столбовой из-за реконструкции путепровода. С «Сити-Бас» был заключён контракт до августа 2025 года на сумму 86,8 млн руб.

В департаменте транспорта пояснили, что срок действия нового контракта длиннее срока, в течение которого перевозчик должен осуществлять перевозки по маршруту в связи с особенностями законодательства. При этом работа маршрута будет осуществляться до момента запуска трамвайного движения в Индустриальном районе.

По данным ЕГРЮЛ, ООО «Сити-Бас» было зарегистрировано в 2011 году, в Пермском крае. Осуществляет деятельность, связанную с перевозками. Директором и одним из учредителей является Владислав Якушев, второй соучредитель — Александр Богданов. Как указано в финансовой отчётности, по итогам прошлого года компания вышла из убытков и завершила год с прибылью в 11,9 млн руб. «Сити-Бас» обслуживает также автобусные маршруты в Перми № 40 и 47.

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