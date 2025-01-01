Власти Перми ищут нового перевозчика на обслуживание компенсационного маршрута Перевозки автобусами № 72 с мая по сентябрь оценили в 34 млн рублей Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Администрация Перми ищет подрядчика по обслуживанию компенсационного автобусного маршрута № 72, следующего от ТРЦ «Планета» до ЦУМа. Электронный аукцион опубликован на платформе «Сбербанк-АСТ».

Согласно указанным данным, начальная (максимальная) цена контракта составляет 34,2 млн руб. Дата подведения итогов — 10 апреля. Средства на обслуживание маршрута будут выделены из краевого и муниципального бюджетов.

Подрядчик должен будет обеспечить работу маршрута с мая по сентябрь 2025 года. На линии будут курсировать автобусы большого класса, оборудованные видеонаблюдением, системой автоматизированного контроля оплаты проезда и ГЛОНАСС. Требований к наличию системы кондиционирования нет. Количество транспортных средств, предусмотренное расписанием, в будни составит 12 единиц, по субботам — 8, в праздники и по воскресеньям — 6. Резервное количество — не менее двух единиц. Протяжённость маршрута составляет 22,7 км в обе стороны.

Компенсационный маршрут был запущен в мае 2024 года после прекращения движения трамваев по улицам Карпинского и Столбовой из-за реконструкции путепровода. Подрядчиком стало ООО «Сити-Бас», контракт был заключён до августа 2025 года на сумму 86,8 млн руб.

В департаменте транспорта администрации Перми «Новому компаньону» пояснили, что срок действия контракта длиннее срока, в течение которого перевозчик должен осуществлять перевозки по маршруту. Это связано с особенностями законодательства.

«Работа маршрута будет осуществляться до момента запуска трамвайного движения в Индустриальном районе. В настоящее время идёт отбор перевозчика на краткосрочный контракт для продолжения работы компенсационного маршрута», — добавили в администрации.

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