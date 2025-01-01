Прокуратура взяла на контроль ситуацию с ДТП с рейсовым автобусом в Перми Авария случилась утром 21 апреля в Индустриальном районе Поделиться Твитнуть

Прокуратура Индустриального района Перми проводит проверку по ДТП, в которое утром в понедельник попал пассажирский автобус. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Пермского края.

По предварительной информации, водитель автомобиля «Газель», выезжая задним ходом из парковочного кармана, столкнулся с автобусом. Сейчас пострадавшим оказывают необходимую медицинскую помощь.

На контроле прокуратуры находится ход и результаты процессуальной проверки, которую проводят правоохранительные органы.

Напомним, утром 21 апреля в Индустриальном районе Перми на ул. Леонова произошло жёсткое ДТП с автобусом. В результате аварии одна из пассажирок в салоне автобуса потеряла равновесие и упала. Участником ДТП стал автобус № 59. После аварии у него треснуло лобовое стекло, а передние двери деформировались.

На место происшествия выезжали полиция и экстренные службы.

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