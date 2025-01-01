Александр Бастрыкин разбирается с нарушением прав жильцов аварийного дома в Перми Поделиться Твитнуть

Следственный комитет России

В Информационный центр СК России поступила жалоба, адресованная главе Следственного комитета России Александру Бастрыкину, касающаяся затянувшегося процесса расселения жильцов многоквартирного дома, возведённого в 1959 году на ул. Янаульской в Перми.

Дом был признан непригодным для проживания ещё в 2017 году из-за серьёзных повреждений кровли, перекрытий, несущих стен и распространения плесени в квартирах. Первоначально администрация планировала расселение в декабре 2023 года, но до сих пор граждане не получили обещанного благоустроенного жилья, а новые сроки не были объявлены. Многократные попытки добиться решения проблемы не принесли желаемого результата.

Об этой ситуации стало известно из публикаций в социальных сетях.

Следственным управлением СК России по Пермскому краю инициирована процессуальная проверка по данному обращению.

Председатель СК РФ Александр Бастрыкин взял ход процессуальной проверки под контроль центрального аппарата ведомства и дал указание руководителю СУ СК России по Пермскому краю Денису Головкину представить отчёт о предварительных результатах проверки и принятом решении, сообщили в пресс-службе следкома.

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