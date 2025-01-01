Алёна Бронникова По той же причине, что и в Перми, в Ижевске отменили концерт Лолиты Певицу обвинили в безнравственном поведении Поделиться Твитнуть

Лолита Милявская

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В Ижевске сорвался концерт Лолиты Милявской, который должен был состояться 18 апреля. Причиной отмены, как и в Перми, стало выступление активистов против проведения мероприятия.

В своём telegram-канале артистка рассказала, что концерт был отменён за неделю, нераспроданными оставались около сотни билетов. По её словам, анонимная жалоба поступила в адрес директора ДК «Аксион», где было запланировано мероприятие. Её обвинили в безнравственном поведении, «хамском обращении и клевете» и потребовали «покаяния перед народом».

Ранее в Перми был отменён концерт Лолиты после жалоб общественников. Выступление певицы было запланировано на 19 марта, но члены Гуманитарного центра Прикамья обратились к краевым властям с требованием его отменить, поскольку публичные высказывания Лолиты «противоречат нормам морали и традиционным ценностям российского общества, а также могут подорвать доверие к направленным на укрепление обороноспособности страны и патриотическое воспитание молодёжи усилиям».

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