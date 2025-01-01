Юлия Баталинаредактор отдела культуры ИД «Компаньон»
«Новый компаньон» приглашает обсудить театральный этикет и дресс-код
Любители театра вновь соберутся в «Тайной В.» в Перми
Дресс-код — это не обуза, а удовольствие. Это знают все настоящие завсегдатаи театров и классических концертов, а ещё раз докажет театральный лекторий с Татьяной Ларионовой, консультантом по светским коммуникациям и этикету.
24 апреля в 19:00 в ресторане «Тайная В.» состоится встреча-лекция в рамках клуба «В компании театралов» (18+), созданного ИД «Компаньон». Гости поговорят с экспертом о том, как подготовиться к походу в театр так, чтобы хотелось запомнить не только спектакль, но и себя в этот вечер.
Татьяна Ларионова расскажет о том, что включал и продолжает включать в себя театральный дресс-код в разных странах и в разные исторические эпохи; что важно учесть, чтобы выглядеть и чувствовать себя уместно в зависимости от уровня события или статуса театра. Речь пойдёт не только об одежде, но и о театральном этикете «от» и «до»: от создания настроения и изучения контекста до выбора наряда и формирования для себя полной картины вечера.
Вместе с Татьяной Ларионовой театралы обсудят:
— Где начинается театральный этикет и зачем он вам, если вы не в Вене;
— Почему dress code — это не только про одежду, но и про настрой;
— Уместен ли black tie в местной драме и где проходит граница между «актуально» и «перебор»;
— Как не хлопать не тогда, не говорить не с теми и не споткнуться на ступеньке истории.
Театральное меню вечера включает в себя бутерброд в трёх актах:
— с ростбифом, соусом тоннато, вялеными томатами и сыром тэт-де-муан;
— с крабовой страчателлой и тартаром из лосося;
— с тремя видами икры и сливочным маслом с анчоусами.
В качестве сопровождения — три вида игристого вина.
Стоимость лектория с ужином — 4500 руб.
Справки: 204-52-04
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