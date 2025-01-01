Юлия Баталина редактор отдела культуры ИД «Компаньон» «Новый компаньон» приглашает обсудить театральный этикет и дресс-код Любители театра вновь соберутся в «Тайной В.» в Перми Поделиться Твитнуть

Дресс-код — это не обуза, а удовольствие. Это знают все настоящие завсегдатаи театров и классических концертов, а ещё раз докажет театральный лекторий с Татьяной Ларионовой, консультантом по светским коммуникациям и этикету.

24 апреля в 19:00 в ресторане «Тайная В.» состоится встреча-лекция в рамках клуба «В компании театралов» (18+), созданного ИД «Компаньон». Гости поговорят с экспертом о том, как подготовиться к походу в театр так, чтобы хотелось запомнить не только спектакль, но и себя в этот вечер.

Татьяна Ларионова расскажет о том, что включал и продолжает включать в себя театральный дресс-код в разных странах и в разные исторические эпохи; что важно учесть, чтобы выглядеть и чувствовать себя уместно в зависимости от уровня события или статуса театра. Речь пойдёт не только об одежде, но и о театральном этикете «от» и «до»: от создания настроения и изучения контекста до выбора наряда и формирования для себя полной картины вечера.

Вместе с Татьяной Ларионовой театралы обсудят:

— Где начинается театральный этикет и зачем он вам, если вы не в Вене;

— Почему dress code — это не только про одежду, но и про настрой;

— Уместен ли black tie в местной драме и где проходит граница между «актуально» и «перебор»;

— Как не хлопать не тогда, не говорить не с теми и не споткнуться на ступеньке истории.

Театральное меню вечера включает в себя бутерброд в трёх актах:

— с ростбифом, соусом тоннато, вялеными томатами и сыром тэт-де-муан;

— с крабовой страчателлой и тартаром из лосося;

— с тремя видами икры и сливочным маслом с анчоусами.

В качестве сопровождения — три вида игристого вина.

Стоимость лектория с ужином — 4500 руб.

Справки: 204-52-04

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