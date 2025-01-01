В Прикамье простятся с участником СВО Юрием Абдуловым Его похоронят на малой родине в Лысьве Поделиться Твитнуть

Фото: администрация Лысьвенского округа

Во время проведения российской спецоперации на территории Украины погиб Юрий Абдулов. Об этом сообщила администрация Лысьвенского городского округа на официальной странице в соцсетях.

Юрий Абдулов был уроженцем Лысьвы и служил на СВО в звании младшего сержанта. Когда и при каких обстоятельствах он погиб, не уточняется.

Прощание с военнослужащим состоится 21 апреля в 11:30 в соборе Троицы Живоначальной (ул. Революции, 2А)

Местные власти выразили соболезнования родным и близким погибшего.

Напомним, ранее стало известно, что на территории Украины во время спецоперации погиб 47-летний старшина Вячеслав Решетников. Его убили 14 марта при исполнении обязанностей военной службы. В январе 2025 года мужчина подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО, а через три месяца погиб.

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