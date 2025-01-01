На СВО погиб уроженец Прикамья Вячеслав Решетников Он пробыл в зоне боевых действий всего три месяца Поделиться Твитнуть

Фото: "ПармаНовости" / Предоставлено родственниками погибшего

Во время спецоперации на территории Украины погиб 47-летний старшина второй статьи Вячеслав Решетников. Его убили 14 марта при исполнении обязанностей военной службы. Об этом пишет газета «Парма-Новости» со ссылкой на родственников погибшего.

Вячеслав Решетников был жителем Юсьвы. В январе 2025 года подписал контракт с Минобороны и уехал на СВО, а через три месяца погиб.

Дата прощания с военнослужащим пока не определена, но известно, что его похоронят на малой родине, в п. Октябрьский Пермского края.

Как ранее сообщал «Новый компаньон», во время cпецоперации на Украине при выполнении боевых задач погиб уроженец Очёра, рядовой Денис Ситников. Военнослужащий погиб 16 января этого года. Обстоятельства смерти не уточнялись. Прощание с ним прошло 16 апреля.

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