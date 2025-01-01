В Прикамье простятся с участником СВО Денисом Ситниковым Его похоронят в Очёре Поделиться Твитнуть

Фото: Администрация Очёрского округа

Во время cпецоперации на Украине при выполнении боевых задач погиб уроженец Очёра, рядовой Денис Ситников. Об этом сообщает администрация Очёрского муниципального округа на официальной странице в соцсетях.

Денис Ситников родился 11 февраля 1998 года. Окончил Очёрскую среднюю общеобразовательную школу № 1, а после работал в сфере строительства и на Очёрском машиностроительном заводе.

В зоне СВО служил стрелком-сапёром штурмовой роты второго мотострелкового батальона 228-го гвардейского мотострелкового полка 90-й танковой дивизии. Мужчина погиб 16 января этого года. Обстоятельства смерти не уточняются.

Администрация Очёрского округа выразила соболезнования отцу, сестре, дочери и всем родным и близким солдата.

Прощание с военнослужащим состоится в среду, 16 апреля, в Михайло-Архангельской церкви (ул. Ленина, 32). Отпевание пройдёт в 12:00, прощание - в 12:30.

Гражданская панихида состоится в 13:00 во дворе храма.

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