За неделю в Перми в ДТП пострадали четверо детей Выявлено 39 пьяных водителей Поделиться Твитнуть

Фото из архива ИД "Компаньон"

ГУ МВД России по Пермскому краю

За неделю с 14 по 20 апреля в Перми зафиксировано 8 аварий на дорогах, в результате которых 9 человек получили ранения различной степени тяжести. Среди пострадавших — 4 несовершеннолетних.

Всего за минувшую неделю сотрудники дорожной полиции зафиксировали 1545 нарушений правил дорожного движения.

Выявлено 39 водителей, управлявших транспортными средствами с признаками опьянения, и 47 водителей, управлявших автомобилем без прав. Зарегистрировано 25 случаев выезда на встречную полосу, 31 нарушение правил перевозки детей, 123 эпизода, когда водители не уступили дорогу пешеходам, 141 нарушение правил дорожного движения пешеходами.

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