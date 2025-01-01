В апреле почтальоны доставят выплаты 2300 ветеранам и труженикам тыла Прикамья Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В апреле сотрудники Почты России доставят ветеранам и труженикам тыла выплаты к 80-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне. Всего деньги получат 150 тыс. человек по всей стране, а в Пермском крае — 2323 человека: 641 выплату Почта России доставит ветеранам войны и ещё 1682 выплаты — труженикам тыла. Об этом «Новому компаньону» рассказали в пресс-службе Управления федеральной почтовой связи Пермского края.

Согласно указу президента РФ, сумма выплаты зависит от категории получателей. Например, по 80 тыс. руб. получат инвалиды и ветераны Великой Отечественной войны, а также бывшие несовершеннолетние узники концлагерей и гетто, вдовы инвалидов и участников Великой Отечественной войны. Выплаты по 55 тыс. руб. предусмотрены работникам тыла и бывшим совершеннолетним узникам концлагерей и гетто.

Людям, пережившим тяготы войны, положены также региональные выплаты.

Почтальоны доставят единовременные денежные выплаты непосредственно получателям.

Как ранее писал «Новый компаньон», на начало года в Прикамье оставалось 4224 ветерана Великой Отечественной войны, из которых непосредственных участников — всего 107 человек.

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