В столкновении грузовика и легковушки погиб житель Пермского края Поделиться Твитнуть

Архив ИД «Компаньон»

В Чернушинском округе Пермского края 20 апреля зарегистрировано ДТП с летальным исходом.

Каск сообщили в краевой ГИБДД, приблизительно в 10:30 на трассе, соединяющей Осу и Чернушку, автомобиль марки «Рено», управляемый водителем 1966 г.р., двигался в сторону Чернушки из Осы.

По предварительным данным, на 71 км трассы водитель «Рено» по невыясненным причинам совершил столкновение с припаркованным грузовым автомобилем.

Водитель легкового автомобиля «Рено» скончался на месте от полученных травм.

В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, которая занимается установлением всех деталей и обстоятельств произошедшего.

Ранее «Новый компаньон» писал, что вечером 19 апреля в Октябрьском округе Прикамья произошло ДТП со смертельным исходом. Попавший под колёса автомобиля пешеход получил травмы различной степени тяжести и скончался по пути в больницу.

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