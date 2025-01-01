В столкновении грузовика и легковушки погиб житель Пермского края
В Чернушинском округе Пермского края 20 апреля зарегистрировано ДТП с летальным исходом.
Каск сообщили в краевой ГИБДД, приблизительно в 10:30 на трассе, соединяющей Осу и Чернушку, автомобиль марки «Рено», управляемый водителем 1966 г.р., двигался в сторону Чернушки из Осы.
По предварительным данным, на 71 км трассы водитель «Рено» по невыясненным причинам совершил столкновение с припаркованным грузовым автомобилем.
Водитель легкового автомобиля «Рено» скончался на месте от полученных травм.
В настоящее время на месте аварии работает следственно-оперативная группа, которая занимается установлением всех деталей и обстоятельств произошедшего.
Ранее «Новый компаньон» писал, что вечером 19 апреля в Октябрьском округе Прикамья произошло ДТП со смертельным исходом. Попавший под колёса автомобиля пешеход получил травмы различной степени тяжести и скончался по пути в больницу.
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