В Октябрьском округе Прикамья произошло смертельное ДТП с пешеходом Пострадавший скончался по дороге в больницу Поделиться Твитнуть

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Вечером 19 апреля в Октябрьском округе Прикамья произошло ДТП со смертельным исходом. Попавший под колёса автомобиля пешеход получил травмы различной степени тяжести и скончался по пути в больницу. Об этом сообщает ВЕТТА со ссылкой на краевую Госавтоинспекцию.

«Предварительно установлено, что по ул. Ясной в д. Адилева двигался автомобиль ВАЗ 21150 под управлением местной жительницы 1994 г.р., которая в районе дома № 43 совершила наезд на пешехода. Последний находился на проезжей части без цели её перехода», — рассказали в ведомстве.

По факту происшествия правоохранительные органы проводят проверку. Устанавливаются все обстоятельства. Пешеходам в ГАИ напомнили о необходимости быть внимательными и не находиться на проезжей части без цели перехода.

Ранее краевые власти сообщили о снижении смертности в Прикамье в результате ДТП. Транспортный риск зафиксирован на уровне 0,36 погибших на 10 тыс. транспортных средств, что ниже прогнозных цифр на 14,3%.

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