В первом квартале в Прикамье снизилась смертность в ДТП Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Министерстве транспорта Пермского края прошло заседание комиссии, посвящённое вопросам безопасности на дорогах. На встрече участники проанализировали результаты деятельности за первый квартал 2025 года и определили задачи на будущее.

Отмечено положительное изменение в статистике ДТП со смертельным исходом: транспортный риск в Пермском крае зафиксирован на уровне 0,36 погибших на 10 тыс. транспортных средств, что на 14,3% ниже прогноза.

В различных населённых пунктах региона реализованы проекты по улучшению инфраструктуры: освещено более 74 км дорог, смонтировано свыше 17 тыс. м защитных барьеров, возведены новые остановочные пункты и светофорные объекты, обустроены пешеходные зоны.

Согласно плану, в 2025 году в Пермском крае планируется реконструировать свыше 95 км автодорог и 35 мостовых сооружений, модернизировать 18 пешеходных зон с использованием передовых технологий, а также создать два новых элемента интеллектуальной системы управления транспортом.

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