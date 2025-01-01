Подписан указ о создании охраняемых зон вокруг восьми природных памятников в Прикамье Зоны создаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий Поделиться Твитнуть

В Прикамье утвердили создание специальных зон для восьми особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения категории «памятники природы». Соответствующий указ губернатор Дмитрий Махонин подписал 14 апреля.

В перечень создаваемых охраняемых зон вошли Махнёвские, Чаньвинские пещеры и пещера Тайн в Александровском, Неньский липовый лес в Юсьвинском и Усановское место гнездования филина в Уинском муниципальных округах. Также охраняемые зоны введут на озёрах Сырник (Васьк-Иваново) и Шалашнинское в Чусовском и Холодный Лог в Губахинском городских округах.

Общая площадь природных памятников составляет 253,85 га. Самый большой участок установлен на территории ООПТ «Неньский липовый лес» — 176,2 га, самый маленький (1,8 га) — на территории ООПТ «Шалашнинское озеро».

Как указано в документе, решение принято для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на прилегающие к объектам земельные участки. Хозяйственная деятельность в их границах осуществляется с соблюдением требований по предотвращению гибели объектов животного мира и законодательства в области охраны окружающей среды.

Здесь запрещено геологическое изучение и добыча полезных ископаемых, проведение сплошных рубок леса, накопление и утилизация отходов, загрязнение почв, размещение участков для ИЖС и любая деятельность, оказывающая негативное влияние на природные комплексы. При этом разрешены реконструкция и эксплуатация существующих объектов.

О планах создания охранных зон вокруг природных памятников в Прикамье стало известно в апреле 2024 года.

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