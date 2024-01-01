В Пермском крае вокруг 17 природных памятников создадут охраняемые зоны

Минприроды подготовило проект приказа

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Чаньвинская пещера

Фото: uraloved.ru

Власти Пермского края планируют создать специальные зоны для 17 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения категории «памятники природы». Соответствующие проекты приказов губернатора опубликовало краевое минприроды на официальном сайте.

В перечень одного из указанных документов вошли Махневские, Чаньвинские пещеры и пещера Тайн в Александровском, Неньский липовый лес в Юсьвинском и Усановское место гнездования филина в Уинском муниципальных округах, а также Сырник (Васьк-Иваново) и Шалашнинское озёра в Чусовском и Холодный Лог в Губахинском городских округах. Общая площадь охранной зоны составит 253,85 га. Самый большой участок будет установлен на территории природного памятника «Неньский липовый лес» — 176,2 га, самый маленький — 1,8 га на территории ООПТ «Шалашнинское озеро».

Вторым документом предлагается установить охранные зоны на территории ландшафтных памятников природы «Анюша» в Александровском МО, «Бобыкский камень», «Боец и Релка (Орелка)», «Варыш», «Ветланский камень», «Дивий камень и пещера», «Мулыско», «Пасынок» и «Столбовой камень» в Чердынском ГО. Общая площадь охранной зоны — 114,85 га. Самая большая территория ООПТ «Анюша» — 46 га, самая маленькая — 1,16 га ООПТ «Боец и Релка (Орелка)».

В комментарии «Новому компаньону» минприроды подчеркнули, что опубликованные данные являются только проектами. Кроме того, в нескольких СМИ появилась информация о расширении охранной зоны камня Ветлан. В ведомстве обратили внимание на различие объектов «Ветлан» и «Ветланский камень»:

«В СМИ допущена ошибка в названии объекта Камень Ветлан и Ветланский камень. Это два разных объекта — один в Красновишерске, другой в Чердыни».

Охранные зоны создаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятники природы на прилегающих к нему земельных участках. Хозяйственная деятельность в их границах осуществляется с соблюдением требований

по предотвращению гибели объектов животного мира и законодательства в области охраны окружающей среды. В этих зонах запрещается геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, проведение сплошных рубок леса, накопление и утилизация отходов, загрязнение почв, размещение участков для ИЖС и садоводчества, любая деятельность, оказывающая негативное влияние на природные комплексы.


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