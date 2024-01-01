В Пермском крае вокруг 17 природных памятников создадут охраняемые зоны Минприроды подготовило проект приказа Поделиться Твитнуть

Власти Пермского края планируют создать специальные зоны для 17 особо охраняемых природных территорий (ООПТ) регионального значения категории «памятники природы». Соответствующие проекты приказов губернатора опубликовало краевое минприроды на официальном сайте.

В перечень одного из указанных документов вошли Махневские, Чаньвинские пещеры и пещера Тайн в Александровском, Неньский липовый лес в Юсьвинском и Усановское место гнездования филина в Уинском муниципальных округах, а также Сырник (Васьк-Иваново) и Шалашнинское озёра в Чусовском и Холодный Лог в Губахинском городских округах. Общая площадь охранной зоны составит 253,85 га. Самый большой участок будет установлен на территории природного памятника «Неньский липовый лес» — 176,2 га, самый маленький — 1,8 га на территории ООПТ «Шалашнинское озеро».

Вторым документом предлагается установить охранные зоны на территории ландшафтных памятников природы «Анюша» в Александровском МО, «Бобыкский камень», «Боец и Релка (Орелка)», «Варыш», «Ветланский камень», «Дивий камень и пещера», «Мулыско», «Пасынок» и «Столбовой камень» в Чердынском ГО. Общая площадь охранной зоны — 114,85 га. Самая большая территория ООПТ «Анюша» — 46 га, самая маленькая — 1,16 га ООПТ «Боец и Релка (Орелка)».

В комментарии «Новому компаньону» минприроды подчеркнули, что опубликованные данные являются только проектами. Кроме того, в нескольких СМИ появилась информация о расширении охранной зоны камня Ветлан. В ведомстве обратили внимание на различие объектов «Ветлан» и «Ветланский камень»:

«В СМИ допущена ошибка в названии объекта Камень Ветлан и Ветланский камень. Это два разных объекта — один в Красновишерске, другой в Чердыни».

Охранные зоны создаются для предотвращения неблагоприятных антропогенных воздействий на памятники природы на прилегающих к нему земельных участках. Хозяйственная деятельность в их границах осуществляется с соблюдением требований

по предотвращению гибели объектов животного мира и законодательства в области охраны окружающей среды. В этих зонах запрещается геологическое изучение, разведка и добыча полезных ископаемых, проведение сплошных рубок леса, накопление и утилизация отходов, загрязнение почв, размещение участков для ИЖС и садоводчества, любая деятельность, оказывающая негативное влияние на природные комплексы.





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