«Пермалко» запустит производство трёх видов соджу Завод подал заявки на регистрацию товарных знаков Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

Пермский завод «Пермалко» подал в Федеральную службу по интеллектуальной собственности (Роспатент) заявки на регистрацию товарного знака для производства трёх видов корейского алкогольного напитка соджу. Как указано на сайте znakoved.ru, заявки были направлены 10 апреля.

Предприятие планирует выпускать соджу со вкусом грейпфрута, клубники со сливками и персика. Напитки будут производиться под брендом Pum Purum.

Как писал «Новый компаньон», в феврале компания направила в Роспатент заявку на регистрацию товарного знака Pum Purum, а также заявки на регистрацию ещё четырёх товарных знаков под общей линейкой Organic: Cotton Honey, Len, Pure & Natural и Spelta. Под этим брендом будут производить алкогольные напитки, за исключением пива, в том числе водку, дижестивы, ликёры, спиртовые напитки, экстракты и эссенции, настойки, напитки, полученные перегонкой.

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