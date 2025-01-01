В «Спартаковской миле» приняли участие более 600 пермяков Количество участников выросло почти в два раза по сравнению с прошлым годом Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

В Перми 20 апреля состоялся первый из забегов-спутников Пермского марафона — «Спартаковская миля». По словам главы Перми Эдуарда Соснина, участие в мероприятии приняли более 600 человек.

«Сегодня более 600 бегунов вышли на набережную в Кировском районе, чтобы пробежать "Спартаковскую милю". Каждый забег из серии "Спутники марафона" — это отличная возможность оценить свой уровень подготовки к главному спортивному событию года — Пермскому марафону», — написал мэр в своём telegram-канале.

«Спутники марафона» — это серия беговых соревнований, которые объединяются в одну линию и проводятся уже второй год подряд. Как писал ранее «Новый компаньон», в прошлом году «Спартаковскую милю» пробежали 366 человек. Спутниками являются также забеги RUTS, Perm Trail и «Счастливый забег». Следующий — культурный забег RUTS — пройдёт 13 июня.

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