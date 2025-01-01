Объявлен старт регистрации на «Спартаковскую милю» Это мероприятие-спутник Пермского марафона Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми началась регистрация на мероприятие-спутник Пермского марафона — беговое соревнование «Спартаковская миля». Об этом в совеем telegram-канале сообщил глава столицы Прикамья Эдуард Соснин.

Он состоится на обновлённой набережной в Кировском районе 20 апреля. Ожидается, что в нём примут участие более 600 любителей бега.

Добавим, что «Спутники Марафона» — это серия беговых соревнований, которые объединяются в одну линию и проводятся уже второй год подряд. В прошлом году «Спартаковскую милю» пробежали 366 человек. Помимо этого соревнования спутниками являются также забеги RUTS, Perm Trai и «Счастливый забег».

Напомним также, что VIII Пермский марафон пройдёт 6 и 7 сентября. В этом году ожидается рекордное количество участников — 20 тыс. человек. В первый день марафона состоится детский забег для участников до 10 лет, малышам до 4 лет разрешается участвовать вместе с родителями. Также пройдёт забег на 2025 м в честь статуса Перми «Молодёжная столица России-2025».

На следующий день, 7 сентября, любители бега и опытные спортсмены смогут выбрать одну из четырёх традиционных дистанций: 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Кроме того, пройдёт эстафета «Экиден», где планируется участие 100 команд.

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