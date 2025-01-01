Началась регистрация участников на VIII Пермский марафон Ожидается рекордное количество бегунов Поделиться Твитнуть

Иван Петров

В Перми началась регистрация на VIII Пермский марафон, который пройдёт 6 и 7 сентября. Как сообщает «Рифей», в этом году ожидается рекордное количество участников — 20 тыс. человек.

В первый день марафона состоится детский забег для участников до 10 лет, малышам до 4 лет разрешается участвовать вместе с родителями. Также пройдёт забег на 2025 м в честь статуса Перми «Молодёжная столица России-2025».

На следующий день, 7 сентября, любители бега и опытные спортсмены смогут выбрать одну из четырёх традиционных дистанций: 5 км, 10 км, 21,1 км и 42,2 км. Кроме того, пройдёт эстафета «Экиден», где планируется участие 100 команд.

Зарегистрироваться и выбрать желаемую дистанцию «Пермского марафона» можно через сайт RussiaRunning.

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