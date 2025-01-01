Ночью 19 апреля в Прикамье из окна четвёртого этажа выпал маленький ребёнок Следователи организовали проверку Поделиться Твитнуть

Иван Петров

Кунгурский межрайонный следственный отдел СКР Прикамья проводит процессуальную проверку по факту падения мальчика 2019 г.р. из окна жилого дома. По данным пресс-службы ведомства, несчастный случай произошёл ночью 19 апреля, ребёнок в это время находился один в квартире.

«Предварительно установлено, что в ночь с 18 на 19 апреля ребёнок находился один в квартире, расположенной на четвёртом этаже многоквартирного жилого дома. Оставшись без присмотра матери, ребёнок самостоятельно залез на подоконник и выпал из окна», — уточнили в СКР.

Пострадавший выжил и был госпитализирован. Ему оказывается квалифицированная медицинская помощь.

Это уже не первый случай падения ребёнка из окна в Прикамье в этом году. Ранее несчастный случай произошёл в начале апреля в Кировском районе Перми. Мальчик 2019 г.р., оставшись один в квартире с братом 2009 г.р. выпал из окна пятого этажа. Ребёнок был госпитализирован, СКР организовал проверку.

В ведомстве напоминают, чтобы избежать трагедии, никогда нельзя оставлять детей без присмотра. Окна дома необходимо держать при ребёнке закрытыми, москитные сетки нельзя использовать как защиту от падений. Чтобы дети не могли открыть окна самостоятельно, нужно установить блокираторы. Показывая что-то ребёнку из окна — всегда крепко фиксировать его. Став очевидцем несчастного случая, в первую очередь нужно вызвать скорую и описать произошедшее.

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