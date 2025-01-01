Жителей Пермского края среди вернувшихся в результате обмена военнопленными нет В прошлый раз домой вернулись четыре жителя региона Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко

Во время очередного обмена военнопленными между Россией и Украиной накануне Пасхи жителей Пермского края в числе вернувшихся не оказалось. Об этом на личной странице ВКонтакте рассказал Уполномоченный по правам человека в регионе Игорь Сапко.

«К сожалению, наших ребят по предварительной информации, в этот раз в списках нет. Обязательно продолжим и дальше заниматься важнейшей гуманитарной миссией — помогать возвращать из плена наших земляков и вести работу по поиску без вести пропавших», — написал омбудсмен.

Он отметил, что четвёртый с начала года обмен состоялся при посредничестве ОАЭ. Каждая сторона передала 19 апреля по 246 военнослужащих, были переданы и раненые — 31 человек Украине и 15 человек России.

В прошлый раз домой вернулись четверо жителей Прикамья — два мобилизованных и два контрактника. Обмен состоялся в марте по формуле 175 на 175. Домой вернулись жители Юсьвы, Нытвы, Добрянки и Перми.

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