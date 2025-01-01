Четверо жителей Пермского края вернулись домой в результате обмена военнопленными За их судьбой следит пермский омбудсмен Поделиться Твитнуть

Игорь Сапко

Среди российских военных, вернувшихся из плена в результате обмена между Россией и Украиной по формуле 175 на 175, было четверо жителей Прикамья — два мобилизованных и два контрактника. 19 марта они вернулись домой — в Юсьву, Нытву, Добрянку и Пермь.

Как сообщает уполномоченный по правам человека в Пермском крае Игорь Сапко на своей страничке ВКонтакте, один из вернувшихся попал в плен раненым и сейчас нуждается в реабилитации; другие потеряли связь с родными ещё в 2023 году и числились пропавшими без вести, и их удалось найти благодаря видеоматериалам в интернете. Все эти случаи были на контроле Игоря Сапко и обсуждались с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой.

О большом обмене военнопленными между Россией и Украиной стало известно 18 марта после телефонного разговора между президентами Владимиром Путиным и Дональдом Трампом.

Подпишитесь на наш Telegram-канал и будьте в курсе главных новостей.