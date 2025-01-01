На площади Карла Маркса в Перми зажгли надпись «Город трудовой доблести» Подсветку включили к 20 апреля, когда был открыт огонь по Берлину в 1945 году Поделиться Твитнуть

Фото: telegram-канал Эдуарда Соснина

В Перми зажгли надпись «Город трудовой доблести», установленную недалеко от одноимённой стелы на площади Карла Маркса. Буквы были недавно установлены на фасаде дома по ул. Чернышевского, 23.

«Надпись "Пермь — город трудовой доблести", которая недавно появилась у одноимённой стелы, зажглась красным светом. Мы подключили её накануне особой даты: 20 апреля 1945 года — день, когда советская артиллерия впервые открыла огонь по Берлину», — написал в своём telegram-канале глава города Эдуард Соснин.

Он рассказал, что артиллерийским вооружением фронт обеспечивал завод № 172 им. Молотова. Предприятие поставляло в том числе, пушки А-19, которые первыми ударили по столице Германии, чем положили начало штурму города и приблизили победу в войне 80 лет назад.

Как писал ранее «Новый компаньон», в Общественный совет по топонимике в Перми поступило предложение переименовать остановочные пункты «Площадь Карла Маркса» на улицах Сибирской, Белинского и Чернышевского. Им могут присвоить наименования «Город трудовой доблести».

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