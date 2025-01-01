В Перми остановку «Площадь Карла Маркса» переименуют в «Город трудовой доблести» Предложение внесено в Общественный совет по топонимике при главе Перми Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В Перми остановочным пунктам «Площадь Карла Маркса», расположенным по ул. Сибирской, Белинского, Чернышевского (в обоих направлениях), могут присвоить наименования «Город трудовой доблести». Соответствующее предложение поступило в Общественный совет по топонимике при главе Перми.

Жители города, организации и иные заинтересованные лица могут направлять мнения по данному предложению в департамент культуры и молодёжной политики администрации Перми по адресу: 614000, Пермь, ул. Ленина, 27 или на электронный адрес dkmp@perm.permkrai.ru.

Напомним, почётное звание «Город трудовой доблести» указом президента РФ Владимира Путина было присвоено Перми в 2020 году. А стела «Пермь — город трудовой доблести» была открыта на площади Карла Маркса в октябре 2023 года. Её высота составляет около 26 м. Архитектурный ансамбль мемориальной композиции состоит из амфитеатра, стены и самой стелы. Боковые грани стены облицованы стеклом и мозаикой с изображениями, иллюстрирующими вклад города в достижение победы в Великой Отечественной войне.

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