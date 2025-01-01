Житель Пермского края отсудил у маркетплейса 281 тысячу рублей за отмену заказа Мужчина хотел приобрести ноутбук Поделиться Твитнуть

Кунгурский городской суд Пермского края удовлетворил иск местного жителя о взыскании 281 тыс. руб. с ООО «Маркетплейс». Мужчина в 2023 году заказал через приложение маркетплейса ноутбук, однако продавец отменил покупку и вернул деньги.

По информации пресс-службы суда, в то время ноутбук стоил 49,1 тыс. руб. В последующем его стоимость выросла до 175 тыс. Это стало поводом обращения пострадавшего к продавцу с претензией. Он попросил возместить убытки, возникшие из-за незаконного отказа от исполнения договора купли-продажи, претензия была оставлена без удовлетворения.

Истец обратился в суд, вставший на его сторону. С ООО взыскана разница между стоимостью приобретённого товара и стоимостью товара на момент рассмотрения дела в суде — 125,8 тыс. руб., неустойка 56,6 тыс. руб., компенсация морального вреда 5 тыс. руб., штраф 93,7 тыс. руб., а также государственная пошлина.

Ранее стало известно, что пермяк вместо заказанного на маркетплейсе iPhone получил банку кильки. Ленинский районный суд Перми взыскал с продавца ущерб.

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