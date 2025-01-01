Вместо заказанного iPhone в интернет-магазине пермяк получил банку кильки Покупка обошлась ему в 190 тысяч рублей Поделиться Твитнуть

Вместо заказанного смартфона за 190 тыс. руб. житель Перми получил банку кильки. Для защиты своих прав он обратился в суд.

Как сообщает Пермский краевой суд, пермяк заказал в интернет-магазине «Мегамаркет» Apple iPhone 16 Pro Max с доставкой. Курьер привёз товар в назначенный срок в упаковке без возможности внешнего осмотра, проверки работоспособности и составления акта приёма-передачи. Открыв упаковку, мужчина вместо смартфона обнаружил банку кильки.

Пострадавший потребовал от интернет-магазина вернуть деньги, но получил отказ. Продавец — индивидуальный предприниматель Д.А. Черкасский — пообещал вернуть денежные средства, но так и не сделал этого.

Ленинский районный суд Перми взыскал с ИП в пользу истца уплаченные за товар деньги, а также компенсацию морального вреда 25 тыс. руб., штраф 107,5 тыс. руб. и почтовые расходы. В данный момент решение в законную силу не вступило.

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