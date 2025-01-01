За сутки в Прикамье произошло 9 ландшафтных пожаров Горит сухая трава Поделиться Твитнуть

МЧС России по Пермскому краю

В Пермском крае в связи с установившейся тёплой погодой отмечается увеличение числа ландшафтных пожаров (горит сухая трава). Только 19 апреля зарегистрировано 9 пожаров, охвативших территорию общей площадью более 14,6 тыс. кв. м. Об этом сообщили в ГУ МЧС по региону.

В ведомстве напоминают, что с 15 апреля 2025 года в регионе действует пожароопасный период. При обнаружении малейших признаков пожара необходимо незамедлительно сообщить об этом по телефонам экстренных служб «01», «101» или «112». В пределах населённых пунктов и на территории частных владений запрещается разведение открытого огня для приготовления пищи вне специально оборудованных площадок, а также сжигание мусора, сухой растительности, листвы и других отходов. Владельцы земельных участков, включая садоводческие и огороднические товарищества, обязаны своевременно очищать территории от мусора, сухой травы и регулярно проводить покос.

За несоблюдение правил пожарной безопасности предусмотрена административная ответственность, предусматривающая штрафы: для физических лиц — до 20 тыс. руб., для должностных лиц — до 30 тыс. руб., для юридических лиц — до 400 тыс. руб.

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