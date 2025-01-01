На Пермский край 20 апреля обрушатся грозы с сильным ветром Поделиться Твитнуть

фото: pxhere

Днём 20 апреля в отдельных районах Пермского края прогнозируются опасные природные явления: грозы и усиление ветра до 17 м/сек. Об этом рассказали в ГУ МЧС по региону.

В связи с этим жителям не рекомендуется находиться вблизи деревьев, непрочных строений и линий электропередачи, а также парковать автомобили рядом с ними.

В случае аварийных ситуаций на электросетях необходимо отключить все электроприборы и соблюдать правила пожарной безопасности.

Водителям следует придерживаться безопасного скоростного режима, избегать резких торможений, а также соблюдать дистанцию, учитывать состояние дорожного полотна при движении.

Пешеходам необходимо проявлять осмотрительность при переходе через дорогу.

Вызвать экстренные службы можно по телефонам: «01» (со стационарного), «101» и «112» (с мобильного). Звонок бесплатный.

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