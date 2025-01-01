Форвард Владислав Картаев завершил выступление за пермский «Молот» Поделиться Твитнуть

Пресс-служба ХК «Молот-Прикамье»

Нападающий Владислав Картаев покидает пермский КХ «Молот», сообщает пресс-служба клуба. Это первое кадровое решение после окончания сезона.

Игрок присоединился к пермской команде в декабре 2024 года. До этого он выступал за ХК «Норильск».

В общей сложности 33-летний нападающий сыграл за «Молот» в 18 играх и заработал 5 очков (2 гола + 3 передачи) при коэффициенте полезности «+5».

«Благодарим Владислава за игру в составе нашей команды! Желаем успешного продолжения профессиональной карьеры и достижения всех целей!» — сообщили в ХК «Молот».





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