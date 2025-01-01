Полиция опровергла массовое заселение мигрантов в общежитие под Пермью Там проживают граждане России, работающие на одном предприятии Поделиться Твитнуть

Полиция Пермского края в результате мониторинга интернет-ресурсов обнаружила в Сети ложное сообщение о том, что в общежитии, расположенном в Култаево-1 по ул. Вербной, происходит массовое заселение рабочих-мигрантов. В Главном управлении МВД России по региону официально заявили, что указанная информация является фейком.

«По данному адресу проживают граждане России, работающие на одном из предприятий города», — подчеркнули в полицейском главке и призвали СМИ, администраторов телеграм-каналов и блогеров при подготовке сообщений опираться на официальные источники и не допускать распространения недостоверных материалов.

Ранее в одном из телеграм-каналов появилась информация о том, что в Култаево-1 по ул. Вербной, 2а якобы незаконно возведено здание общежития, которое уже заселяется трудовыми мигрантами, занятыми на логистическом складе компании Ozon. В сообщении говорилось о планах размещения там около 250 человек, что будто бы встревожило местных жителей.

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