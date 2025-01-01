Фитнес-клуб московской сети официально открылся в Перми YoBody Fitness расположен на площадке ТЦ «Лайнер» Поделиться Твитнуть

Константин Долгановский

В субботу, 19 апреля, в 12:00 в Перми открылся фитнес-клуб московской сети YoBody Fitness. Об этом сообщается в официальной группе ВКонтакте.

Он расположен на площадке ТЦ «Лайнер» (б. Гагарина, 46) общей площадью 1,4 тыс. кв. м. Здесь разместились тренажёрный зал с премиальным оборудованием, спа-зона с хаммамом, сауной и солярием, функциональная и кардиозона, зал групповых программ.

О заходе столичной сети в Пермь стало известно в январе. Проект владельцев бывшего инвестора пермского аквапарка «Востоксервис» был запущен в 2023-2024 годах. На данный момент в него входит пять фитнес-клубов в Москве и Московской области. Компания сообщает о готовности арендовать помещения площадью 1,1-2,5 тыс. кв. м по всей России. В торговом центре «Лайнер» она заняла весь четвёртый этаж.

Напомним, торговый центр «Лайнер» возобновил работу год назад. Перед этим пять лет он был закрыт из-за противопожарных нарушений.

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